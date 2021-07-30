Собянин рассказал о благоустройстве набережных в столице

17:54
Фото: vk.com/mossobyanin
В столице до конца года благоустроят несколько набережных. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В этом году приведем в порядок набережные на острове Балчуг, рядом с Киевским вокзалом и в пойме реки Чермянки", – написал мэр.
Градоначальник добавил, что в ближайшие годы планируется завершить благоустройство всех набережных в столице.
Ранее Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы. Он сообщил, что в районе Выхино-Жулебино приведут в порядок сквер имени А. С. Хлобыстова.
Также в Жулебине появится еще один благоустроенный сквер – в 4-м Люберецком проезде. На относительно небольшой зеленой территории для жителей многоквартирных домов и частного сектора создадут несколько уютных площадок для тихого отдыха, высадят живые изгороди, цветники и новые деревья.
Собянин: программа благоустройства городских пространств в Москве продолжится
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