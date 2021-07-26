Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы

09:12
Фото: sobyanin.ru
На юго-востоке Москвы будут благоустроены скверы и пешеходные зоны. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал, что в районе Выхино-Жулебино будет благоустроен сквер имени А. С. Хлобыстова. Там приведут в порядок дорожки и детские площадки, создадут зоны для любителей настольного тенниса и воркаута. В планах также высадить новые деревья и разбить цветники.
"Будут установлены новые лавочки и опоры освещения, в том числе возле памятника летчику-фронтовику, Герою Советского Союза Алексею Степановичу Хлобыстову", – написал мэр.
Он добавил, что в Жулебине появится еще один благоустроенный сквер – в 4-м Люберецком проезде. На относительно небольшой зеленой территории для жителей многоквартирных домов и частного сектора создадут несколько уютных площадок для тихого отдыха, высадят живые изгороди, цветники и новые деревья.
По словам Собянина, в Люблине также реализуют ряд проектов.
"В 2014 году мы благоустроили сквер имени М. П. Судакова на улице Краснодонской. Сегодня ему требуется обновление – поизносились детские горки, качели и другая инфраструктура", – пояснил градоначальник.
Он добавил, что там должна появиться новая сцена с амфитеатром для организации уличных концертов и других развлекательных мероприятий, а также спортплощадка.
"Обновление ждет и сквер имени А. П. Чехова, разбитый восемь лет назад на пересечении улиц Армавирской, Краснодарской и Таганрогской", – отмечается в блоге.
Собянин рассказал, что там отремонтируют дорожки, приведут в порядок газоны, обновят спортплощадки и организуют места тихого отдыха с беседками для чтения. На Аллее молодоженов планируется разместить фотозону с декоративным мостом и качелями.
Мэр напомнил и о проведенном в 2014–2017 годах капитальном ремонте Культурного центра имени И. М. Астахова на Люблинской улице, добавив, что этим летом должен быть приведен в порядок прилегающий сквер.
Он также рассказал о планах благоустроить две пешеходные зоны в Марьине. Одна из них расположена в 11-м микрорайоне. Это несколько прилегающих друг к другу дворовых территорий на улицах Марьинский Парк, Белореченской и Новомарьинской.
"Вторая пешеходная зона расположена в 12-м микрорайоне между улицами Белореченской и Верхние Поля. Ее благоустройство не проводилось с момента застройки района, поэтому пришли в негодность многие дорожки, лавочки, бетонные цветочные клумбы и другое", – написал Собянин.
В заключение мэр сообщил, что на пересечении улиц Перервы и Люблинской в Марьине запланировано благоустройство сквера, прилегающего к памятнику Солдату Отечества.
Ранее Собянин встретился с жителями ЗАО и обсудил вопросы городского развития. Он отметил, что за последние годы в столице изменилась территориальная пропорция рабочих мест: их количество значительно увеличилось за пределами Третьего транспортного кольца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: