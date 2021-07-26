Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы будут благоустроены скверы и пешеходные зоны. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что в районе Выхино-Жулебино будет благоустроен сквер имени А. С. Хлобыстова. Там приведут в порядок дорожки и детские площадки, создадут зоны для любителей настольного тенниса и воркаута. В планах также высадить новые деревья и разбить цветники.

"Будут установлены новые лавочки и опоры освещения, в том числе возле памятника летчику-фронтовику, Герою Советского Союза Алексею Степановичу Хлобыстову", – написал мэр.

Он добавил, что в Жулебине появится еще один благоустроенный сквер – в 4-м Люберецком проезде. На относительно небольшой зеленой территории для жителей многоквартирных домов и частного сектора создадут несколько уютных площадок для тихого отдыха, высадят живые изгороди, цветники и новые деревья.

По словам Собянина, в Люблине также реализуют ряд проектов.

"В 2014 году мы благоустроили сквер имени М. П. Судакова на улице Краснодонской. Сегодня ему требуется обновление – поизносились детские горки, качели и другая инфраструктура", – пояснил градоначальник.

Он добавил, что там должна появиться новая сцена с амфитеатром для организации уличных концертов и других развлекательных мероприятий, а также спортплощадка.

"Обновление ждет и сквер имени А. П. Чехова, разбитый восемь лет назад на пересечении улиц Армавирской, Краснодарской и Таганрогской", – отмечается в блоге.

Собянин рассказал, что там отремонтируют дорожки, приведут в порядок газоны, обновят спортплощадки и организуют места тихого отдыха с беседками для чтения. На Аллее молодоженов планируется разместить фотозону с декоративным мостом и качелями.

Мэр напомнил и о проведенном в 2014–2017 годах капитальном ремонте Культурного центра имени И. М. Астахова на Люблинской улице, добавив, что этим летом должен быть приведен в порядок прилегающий сквер.

Он также рассказал о планах благоустроить две пешеходные зоны в Марьине. Одна из них расположена в 11-м микрорайоне. Это несколько прилегающих друг к другу дворовых территорий на улицах Марьинский Парк, Белореченской и Новомарьинской.

"Вторая пешеходная зона расположена в 12-м микрорайоне между улицами Белореченской и Верхние Поля. Ее благоустройство не проводилось с момента застройки района, поэтому пришли в негодность многие дорожки, лавочки, бетонные цветочные клумбы и другое", – написал Собянин.

В заключение мэр сообщил, что на пересечении улиц Перервы и Люблинской в Марьине запланировано благоустройство сквера, прилегающего к памятнику Солдату Отечества.

Ранее Собянин встретился с жителями ЗАО и обсудил вопросы городского развития. Он отметил, что за последние годы в столице изменилась территориальная пропорция рабочих мест: их количество значительно увеличилось за пределами Третьего транспортного кольца.

