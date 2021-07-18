В Кузьминках хотят благоустроить двор на Волгоградском проспекте

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К депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому обратились жители одного из дворов столичного района Кузьминки. Они попросили поспособствовать благоустройству пешеходных дорожек в одном из дворов на Волгоградском проспекте. Решение данной проблемы парламентарий взял на контроль.

"Жильцы домов на Волгоградском проспекте записали видеообращение, в котором рассказали о проблеме. В ближайшее время во дворы приедут мои помощники и обсудят с москвичами способы разрешения ситуации. Предварительно планируется, что пешеходные дорожки здесь расширят, а также уложат на них новое асфальтовое покрытие", – отметил Толстой.

Речь о дворе домов № 94 и 96, корпус 1 на Волгоградском проспекте. Рядом с ними находится самая популярная в квартале детская площадка и детский сад. Со временем пешеходные дорожки здесь износились и перестали отвечать современным требованиям комфорта.

Ранее парламентарий проинспектировал работы по демонтажу старых систем наружного теплоснабжения на Волгоградском проспекте в Кузьминках. Они остались здесь с 1997 года, потому что частная компания, владевшая коммуникациями, обанкротилась.

На данный момент уже ведется демонтаж труб. По графику работы планируется завершить до ноября, однако строители могут успеть до Дня города.