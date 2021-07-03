Проект демонтажа гаражных боксов подготовили в Люблине после вмешательства Толстого

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Волонтеры команды депутата Госдумы Петра Толстого продемонстрировали проект обустройства двора жильцам домов №23, 25 и 27 на улице Головачева в столичном районе Люблино. Ранее местные жители попросили Толстого помочь с решением вопроса об обустройстве территории, где находятся заброшенные гаражные боксы.

"Во дворе стоят заброшенные здания, это остатки советских воспоминаний. Фактически такие бетонные сараи, которые не украшают ни двор, ни город", – рассказал Толстой.

Проект благоустройства участка с демонтажем гаражей разработают в ближайшее время. В нем учтут пожелания горожан.

На встрече с жителями района Толстой отмечал, что переустройство дворовой территории необходимо провести качественно и оперативно.

По его словам, на месте старых гаражей можно оборудовать площадку для занятий спортом, а также парковку для автомобилей. Толстой призывал представителей "Жилищника района Люблино" обсудить с москвичами эти варианты и составить план обустройства.

Ранее москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах. Дворы на улице Краснодонской благоустроили еще в 2018 году, а на Краснодарской отремонтировали в 2021-м. Однако горожане отметили, что на Краснодарской установили основу под зону воркаута, но никакого спортивного инвентаря там так и не появилось.

Люди уже собрали подписи, чтобы передать их парламентарию. Местные жители выразили надежду, что полноценные воркаут-площадки появятся в их дворах в нынешнем году.