Проект демонтажа гаражных боксов подготовили в Люблине после вмешательства Толстого

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Волонтеры команды депутата Госдумы Петра Толстого продемонстрировали проект обустройства двора жильцам домов №23, 25 и 27 на улице Головачева в столичном районе Люблино. Ранее местные жители попросили Толстого помочь с решением вопроса об обустройстве территории, где находятся заброшенные гаражные боксы.
"Во дворе стоят заброшенные здания, это остатки советских воспоминаний. Фактически такие бетонные сараи, которые не украшают ни двор, ни город", – рассказал Толстой.
Проект благоустройства участка с демонтажем гаражей разработают в ближайшее время. В нем учтут пожелания горожан.
На встрече с жителями района Толстой отмечал, что переустройство дворовой территории необходимо провести качественно и оперативно.
По его словам, на месте старых гаражей можно оборудовать площадку для занятий спортом, а также парковку для автомобилей. Толстой призывал представителей "Жилищника района Люблино" обсудить с москвичами эти варианты и составить план обустройства.
Ранее москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах. Дворы на улице Краснодонской благоустроили еще в 2018 году, а на Краснодарской отремонтировали в 2021-м. Однако горожане отметили, что на Краснодарской установили основу под зону воркаута, но никакого спортивного инвентаря там так и не появилось.
Люди уже собрали подписи, чтобы передать их парламентарию. Местные жители выразили надежду, что полноценные воркаут-площадки появятся в их дворах в нынешнем году.
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