Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах

Фото: Александр Чикин

На юго-востоке Москвы могут появиться новые дворовые площадки для воркаута. Жители Люблина обратились к депутату Госдумы Петру Толстому с просьбой поспособствовать открытию таких площадок на улицах Краснодонской и Краснодарской.

Дворы на улице Краснодонской благоустроили еще в 2018 году, а на Краснодарской отремонтировали в 2021-м. Однако горожане отметили, что на Краснодарской установили основу под зону воркаута, но никакого спортивного инвентаря там так и не появилось.

Люди уже собрали подписи, чтобы передать их парламентарию. Местные жители выразили надежду, что полноценные воркаут-площадки появятся в их дворах в нынешнем году.

Ранее Петр Толстой призвал повысить доступность образования и спорта. Депутат отметил, что семьи с детьми уже сейчас чувствуют поддержку государства.

