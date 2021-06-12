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Общество

12:55

Петр Толстой призвал повысить доступность образования и спорта

общество образование

Фото: Александр Чикин

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в День России заявил, что государству нужно прежде всего сосредоточиться на решении внутренних вопросов.

В частности, по его мнению, следует уделить внимание новым мерам по повышению уровня рождаемости, организовать семьям с детьми более комфортные условия, а также повысить доступность образования и спортивной инфраструктуры.

"Имеющиеся меры по стимулированию рождаемости в виде материнского капитала, пособий или льгот многодетным должны дополняться новыми инициативами. Для этого и была создана в Госдуме рабочая группа по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты интересов многодетных семей", – заявил Толстой.

Депутат отметил, что семьи с детьми уже сейчас чувствуют поддержку государства. Сделаны первые понятные шаги по упрощению использования средств маткапитала, предоставлению единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей всем детям, которые пойдут в школу в следующем учебном году.

"Вместе с материальной поддержкой семей с детьми мы должны создавать условия для самореализации детей – повышать доступность образования и спорта, разъяснять основы поведения в глобальной сети, работы с контентом и обучать другим навыкам, необходимым для современного человека, гражданина новой России", – отметил он.

Толстой добавил, что только через работу с молодежью, предоставление ей всех ресурсов для роста и развития Россия сможет сделать шаг в новую эпоху.

Ранее Толстой заявил, что от системы ЕГЭ в российских школах необходимо отказаться в пользу традиционного русского образования. По его словам, консенсус в этом вопросе есть как в преподавательском сообществе, так и в Госдуме. Он отметил, что парламентские фракции "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, часть фракции "Единой России" поддерживают отмену ЕГЭ. Толстой напомнил о распространенном мифе, что якобы благодаря ЕГЭ дети из отдаленных регионов России получают реальный шанс поступить в ведущие вузы страны.

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