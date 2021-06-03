Толстой призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Государственной думы Петр Толстой заявил, что от системы ЕГЭ в российских школах необходимо отказаться в пользу традиционного русского образования. По его словам, консенсус в этом вопросе есть как в преподавательском сообществе, так и в Госдуме.

"Много разговаривал с учителями и родителями, никто слова хорошего не говорит о ЕГЭ. Все, что нам обещали инициаторы этого нововведения, оказалось пшиком. Тестовая система привела к тому, что старшеклассников два-три года натаскивают с заполнением машиночитаемых текстов, чтобы они правильно проставили крестики, – а предметам, которым должны учить, не учат. Учителей замордовали дурацкими рейтингами и высосанными из пальца KPI", – заявил Толстой в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

По словам депутата, парламентские фракции "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, часть фракции "Единой России" поддерживают отмену ЕГЭ. Толстой напомнил о распространенном мифе, что якобы благодаря ЕГЭ дети из отдаленных регионов России получают реальный шанс поступить в ведущие вузы страны.

"По поводу того, что с помощью ЕГЭ дети с провинции могут поступить в вуз, – это неправда, миф. Чтобы ребенок поступил, нужен репетитор, который работает в соответствующем институте. В советское время студентов было в четыре раза меньше, а качество образования было в четыре раза выше", – сказал депутат.

С переходом на систему ЕГЭ образование пытаются превратить в услугу, а это недопустимо, подчеркнул парламентарий.

"Во многих "передовых" школах сегодня есть не только обязательные, но и платные занятия. Родителям говорят: ваш ребенок не успевает по русскому языку, давайте вы возьмете дополнительные занятия – за денежки. И это уже не бесплатное образование. Учителя за это получают премии, школа получает рейтинг. И главное – социализации ребенка не происходит. Учителя уже замордованы системой так, что они уже не помнят, в чем их предназначение", – заявил вице-спикер Госдумы.

По мнению Толстого, существовавшая на протяжении столетий российская система образования приносила результат, а инструментом проверки знаний были экзамены – письменные и устные. Именно к этой практике необходимо вернуться, считает депутат.

В этом году по всей России 31 мая началась основная волна сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). По оценкам специалистов Group-IB, пик мошенничества с продажей ответов к ЕГЭ и ОГЭ пришелся на конец мая.

Замгендиректора Group-IB по защите от цифровых рисков Андрея Бусаргина рассказал, что Group-IB и TUMO заключили соглашение, в рамках которого специалисты Group-IB будут проводить открытые уроки по цифровой гигиене, рассказывать подросткам, как не стать жертвой злоумышленников, а также о специальностях и навыках, необходимых для работы в области информтехнологий.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала самые популярные предметы на ЕГЭ у столичных школьников. По ее словам, это математика, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ.