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Москва 24

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Общество

19:26

Заслуженные учителя РФ прокомментировали выбор тем для итогового сочинения к ЕГЭ

образование общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заслуженные учителя России прокомментировали в диалоге с Москвой 24 выбор тем итогового сочинения для 11-классников Москвы и Московской области для допуска к ЕГЭ.

Более 37 тысяч выпускников школ написали 15 апреля сочинение для допуска к ЕГЭ по предложенным темам:

  • "Какого человека можно по праву назвать героем?";
  • "Согласны ли вы с утверждением М. Горького: "Человека создает его сопротивление окружающей среде"?";
  • "Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей";
  • "Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль?";
  • "Какие черты моего поколения я считаю положительными".

Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ ЦО № 1409 Ирина Ильичева рассказала Москве 24, что она уже успела встретиться с учениками 11-х классов после написания сочинения и поинтересовалась их мнением.

Ребята сделали вывод, что им очень помогло то, что в комплект тем итогового сочинения изначально включались вопросы, над которыми они имели возможность работать в течение года.
Ирина Ильичева
заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ ЦО № 1409

Ильичева отметила, что еще в начале года каждый из учеников задумался над такими темами, как "Я и другие", "Разговор с собой", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения", "Забвению не подлежит". "Это не было спонтанным сегодняшним ответом на вопрос, который прозвучал в тематике сочинений. Это достаточно большая проведенная работа над собой вместе с преподавателем на уроке литературы. И она уже несколько философски звучит в конечной интерпретации", – подчеркнула Ильичева.

То, что сегодня мы рассматриваем темы глобального характера, наверное, очень хорошо. Дети готовы рассуждать уже на по-настоящему жизненные темы.
Ирина Ильичева
заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ ЦО № 1409

В свою очередь, заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры "Современная филология в преподавании литературы в школе" НИУ ВШЭ Евгения Абелюк считает, что не нужно давать сочинения на определенную тематику. "Я бы вообще не давала сочинения на тематику, потому что я видела результат такого рода сочинений: они в основной массе своей поверхностные, когда литература оказывается материалом для аргументов и больше ничем. Этот подход к литературе противоречит тем возможностям, которые у нас есть с такой богатой литературой", – объяснила Абелюк.

Я за сочинения другого рода, когда, например, дети пишут по небольшому незнакомому тексту – незнакомому в том числе и учителю. Тогда ребенок проявляет себя как читатель, это может быть интересно. А во-вторых, учитель не знает, какой будет текст, и не натаскивает на определенный экзамен, а учит читать. Это совершенно другой тип экзамена.
Евгения Абелюк
заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры "Современная филология в преподавании литературы в школе" НИУ ВШЭ

Евгения Абелюк подчеркнула, что при таком формате сочинения можно вступить в диалог с автором и разобрать его мысли. И в российском курсе литературы всегда к этому стремились.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что итоговое сочинение в этом году напишут 691 тысяча школьников. "Успешное написание итогового сочинения является для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации", – пояснили в ведомстве.

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Лоскутникова Наталья

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