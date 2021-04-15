Заслуженные учителя РФ прокомментировали выбор тем для итогового сочинения к ЕГЭ

19:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заслуженные учителя России прокомментировали в диалоге с Москвой 24 выбор тем итогового сочинения для 11-классников Москвы и Московской области для допуска к ЕГЭ.
Более 37 тысяч выпускников школ написали 15 апреля сочинение для допуска к ЕГЭ по предложенным темам:
Ильичева отметила, что еще в начале года каждый из учеников задумался над такими темами, как "Я и другие", "Разговор с собой", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения", "Забвению не подлежит". "Это не было спонтанным сегодняшним ответом на вопрос, который прозвучал в тематике сочинений. Это достаточно большая проведенная работа над собой вместе с преподавателем на уроке литературы. И она уже несколько философски звучит в конечной интерпретации", – подчеркнула Ильичева.
В свою очередь, заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры "Современная филология в преподавании литературы в школе" НИУ ВШЭ Евгения Абелюк считает, что не нужно давать сочинения на определенную тематику. "Я бы вообще не давала сочинения на тематику, потому что я видела результат такого рода сочинений: они в основной массе своей поверхностные, когда литература оказывается материалом для аргументов и больше ничем. Этот подход к литературе противоречит тем возможностям, которые у нас есть с такой богатой литературой", – объяснила Абелюк.
Евгения Абелюк подчеркнула, что при таком формате сочинения можно вступить в диалог с автором и разобрать его мысли. И в российском курсе литературы всегда к этому стремились.
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что итоговое сочинение в этом году напишут 691 тысяча школьников. "Успешное написание итогового сочинения является для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации", – пояснили в ведомстве.
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