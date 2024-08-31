Художник Сафронов посвятил Дурову картину

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Художник Никас Сафронов представил на своей персональной выставке "Большая любовь к Петербургу" портрет основателя Telegram Павла Дурова, передает "Московский комсомолец".

"Работа под названием "Свобода" посвящена Павлу Дурову, чью свободу попирают страны, которые часто апеллируют к свободе и где есть памятник в ее честь, но именно они ее и попирают", – подчеркнул Сафронов.

По словам художника, эту работу он выполнил в современном, авангардном стиле. Кроме того, выбор этих стилей был просьбой итальянской актрисы Орнеллы Мути, которая специально приехала поддержать предпринимателя, уточнил Сафронов.

В своей экспозиции художник также представил портрет Мути, которую он изобразил в виде цветка в юном возрасте. Сама актриса выразила большое удовлетворение картиной.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

В отношении него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Также ему приписали внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

Между тем источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. При этом, по данным СМИ, расследование местной прокуратуры никак не связано с США.