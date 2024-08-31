Итальянская актриса Орнелла Мути открыла выставку Никаса Сафронова в Петербурге

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Итальянская актриса Орнелла Мути открыла в Инженерном доме Петропавловской крепости выставку работ художника Никаса Сафронова "Большая любовь к Петербургу", передает РИА Новости.

"Санкт-Петербург – очень красивый город, мне он очень понравился. Я была в нем уже не один раз и, вернувшись сюда, не разочаровалась, все очень понравилось, я познакомилась с городом еще лучше, и я надеюсь завтра еще что-то увидеть", – сказала Мути.

В экспозиции Сафронов представил свои произведения, которые, по его словам, представляют собой симбиоз классического изобразительного искусства и современных технологий. Особенностью выставки стали QR-коды, расположенные у каждой из картин. Они позволяют посетителям окунуться в дополненную реальность.

Также художник представил портрет Мути, которую он изобразил в виде цветка в юном возрасте.

"Портрет очень понравился – красивый цветок белый, и художник уловил цвета. Я немного расстроена, что не могу говорить на русском языке, но с таким другом, как Никас, можно выучить несколько слов, чтобы понимать и говорить", – отметила актриса, добавив, что Сафронов очень добрый и приветливый человек.

Сам художник отмечал, что для него прилет Мути всегда большой праздник. Он специально приготовил для нее ее любимые цветы – орхидеи. Также на открытии выступал Михаил Боярский.

28 ноября прошлого года на площадке Театра на Таганке показали спектакль под названием "Бетховен – героическая жизнь гения", где Орнелла Мути сыграла главную роль. Данная постановка рассказывает о творческой связи композитора Людвига ван Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете, чьи переписки прочла актриса.