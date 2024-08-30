Орнелла Мути прилетела в Санкт-Петербург на выставку Никаса Сафронова

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела в Россию на выставку художника Никаса Сафронова "Большая любовь к Петербургу", сообщает газета "Известия".

69-летняя звезда посетит открытие персональной экспозиции в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет 31 августа в инженерном доме Петропавловской крепости.

Сафронов рассказал ТАСС, что Мутти откроет выставку. Кроме того, на открытии будет петь Михаил Боярский.

"Она летит ко мне на выставку, чтобы ее торжественно открыть, даже с учетом сложной логистики сегодняшнего дня. Ее прилет для меня – всегда большой праздник, я приготовил для нее ее любимые цветы – орхидеи. Буду ее встречать с букетом этих прекрасных цветов", – сказал художник.

Орнелла Мути известна по фильмам "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и "Бонни и Клайд по-итальянски".

28 ноября прошлого года на площадке Театра на Таганке показали спектакль под названием "Бетховен – героическая жизнь гения", где Орнелла Мути сыграла главную роль. Данная постановка рассказывает о творческой связи композитора Людвига ван Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете, чьи переписки прочла актриса.

