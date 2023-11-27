Спектакль с участием Орнеллы Мути покажут в столице

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Спектакль под названием "Бетховен – героическая жизнь гения", где сыграет главную роль итальянская актриса Орнелла Мути, покажут в Москве 28 ноября на площадке Театра на Таганке. Об этом заявляет "Яндекс Афиша".

По информации сервиса, данная постановка расскажет о творческой связи композитора Людвига ван Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете, чьи переписки прочтет актриса. Таким образом, как сказано в сообщении, удастся раскрыть "художественную и интеллектуальную близость между двумя гениями".



Спектакль начнется с музыкального фрагмента из произведений Бетховена, которые исполнят на фортепиано, кларнете и виолончели. Само представление передаст эпоху романтизма, в которую творили Бетховен и Гете.

"В письмах двух гениев звучат темы борьбы, боли, празднования и поиска истины", – подчеркнули организаторы.

Постановка будет продемонстрирована на итальянском языке с переводом на русский. Билеты можно приобрести от 3 тысяч рублей.

Орнелла Мути известна по фильмам "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и "Бонни и Клайд по-итальянски".

Ранее сообщалось, что в театре "Современник" готовят премьеру постановки Гарика Сукачева "Саша Шишин". В ней рассказывается о мальчике с аутизмом. В основе спектакля лежит фантасмагоричный роман Александра Николаенко "Убить Бобрыкина", обладателя премии "Русский Букер".



Премьера спектакля "Мой бедный Марат" состоялась на сцене театра на Таганке