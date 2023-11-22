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22 ноября, 23:45

Культура

В театре "Современник" готовят премьеру постановки Гарика Сукачева "Саша Шишин"

В театре "Современник" готовят премьеру постановки Гарика Сукачева "Саша Шишин"

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В театре "Современник" готовят премьеру постановки Гарика Сукачева "Саша Шишин". В ней рассказывается о мальчике с аутизмом.

Он живет вместе с матерью, влюблен в девушку Таню и ненавидит своего одноклассника Бобрыкина. В основе спектакля лежит фантасмагоричный роман Александра Николаенко "Убить Бобрыкина", обладателя премии "Русский Букер". Инсценировку Сукачев написал вместе с драматургом Ольгой Погодиной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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