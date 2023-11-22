Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о рекордном пополнении коллекций музеев Москвы 33 тысячами новых экспонатов.

Более 9 тысяч фасадов жилых домов обновили в Москве по программе капитального ремонта, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице завершили 11-й сезон городского велопроката, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.