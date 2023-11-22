Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 11:30

Новости

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: строители по программе реновации возвели новостройку в Нагатинском Затоне

Новости часа: в подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне домах живут 13 тыс человек

Новости часа: в парке "Яуза" откроют самую большую естественную горку в Москве

Новости часа: в столице за 13 лет построили около 200 крупных спортивных объектов

Новости часа: более 13 тысяч человек переехали в дома по реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: электросуда на первом речном маршруте Москвы выполнили 10 тысяч рейсов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о рекордном пополнении коллекций музеев Москвы 33 тысячами новых экспонатов.

Более 9 тысяч фасадов жилых домов обновили в Москве по программе капитального ремонта, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице завершили 11-й сезон городского велопроката, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Читайте также
мэр МосквыгородвыставкиблагоустройствовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика