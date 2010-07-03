В Москве открыли мемориальную доску Алексею Баталову

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь народного артиста СССР Алексея Баталова. Она была установлена на фасаде дома, где жил актер. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры России.

На доске изображен сидящий за столом актер с нагрудным знаком народного артиста СССР. На ней также выгравированы летящие журавли, что является отсылкой к одноименному фильму, а также статуэтка "Оскара" за фильм "Москва слезам не верит". В этом фильме Баталов сыграл одну из главных ролей. Идея композиции мемориальной доски принадлежит дочери артиста.

Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Он был актером Центрального театра Российской армии и МХАТ им. Горького, снялся в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и других. Позднее он стал профессором во ВГИКе, где преподавал актерское мастерство. Артист являлся лауреатом государственных премий СССР и России.

Ранее посетители узбекского ресторана в Москве возмутились фотографиями советских актеров возле туалета.

