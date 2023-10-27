Места в очереди для покупки билетов на балет "Щелкунчик" начали продавать в Сети – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В интернете неизвестные продавцы начали продавать места в очереди для покупки билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Об этом со ссылкой на свой источник пишут "Известия".

Несмотря на то что официальный старт продаж начнется только в ноябре, некоторые жители столицы решили продавать места в очередях всем желающим всего за 15 тысяч рублей. Столько оценивается место в очереди в 20 минутах от кассы.

Купить билеты на представления до Нового года можно будет онлайн 5 и 12 ноября, а январские предпродажи стартуют онлайн 19 ноября. Купить билет лично можно будет 4, 11 и 18 ноября соответственно.

В связи с повышенным спросом на "Щелкунчика" в театре действует ряд правил на покупку билетов. С полуночи до открытия касс охранники будут раздавать номерные браслеты. Их количество ограничат 400 штуками. После открытия касс нужно будет показать неповрежденный браслет.

Покупатель может купить билет для себя, своих детей до 18 лет и одного взрослого члена семьи. Для этого может понадобиться показать удостоверение личности на всех зрителей и документы, которые могут подтвердить родство.

Показы спектакля начнутся с 23 декабря и продлятся в январские каникулы.

"Актуальный репортаж": Большой театр подготовил новую схему продажи билетов