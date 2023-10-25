Гала-концерт к 100-летию композитора Исаака Шварца состоится в Кремле

Фото: личный архив Милы Шварц

Гала-концерт в честь 100-летия композитора Исаака Шварца пройдет в Государственном Кремлевском дворце 3 ноября. Мероприятие состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Концерт станет кульминацией фестиваля "Музыкальная вселенная Исаака Шварца". На сцену выйдут такие звезды, как Лариса Долина, Григорий Лепс, Петр Налич, Алсу, Эльчин Азизов, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева и другие. Выступления пройдут под аккомпанемент Российского национального оркестра, который входит в двадцатку лучших на планете.

Во время концерта прозвучат песни из таких известных фильмов, как "Белое солнце пустыни", "Станционный смотритель", "Соломенная шляпка", "Звезда пленительного счастья" и других. Композиции к этим картинам готовил Исаак Шварц. Всего в его биографии работа над музыкой к более чем 120 фильмам, многие из которых стали культовыми для нескольких поколений. Кроме того, Щварц подготовил мелодии к 35 спектаклям и выпустил свыше 20 дисков. Его стиль – умелое сочетание нежности и трагизма, драматизма и лиричности.

Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Ранее стало известно о проведении фестиваля-конкурса хорового искусства "Хоровой ринг", он пройдет с 4 ноября по 5 декабря. Принять в нем участие могут как детские, так и взрослые коллективы.