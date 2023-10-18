Концерт в честь 40-летия группы "Несчастный случай" в Москве отменили

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Концерт в честь 40-летия группы "Несчастный случай", который должен был пройти в московском "Крокус Сити Холле" 16 ноября, отменен. Об этом сообщил ТАСС лидер группы Алексей Кортнев.

По его словам, такое решение было принято еще полтора года назад. На сайте площадки сказано, что выступление, перенесенное с 1 апреля прошлого года на 16 ноября этого, не состоится, а дополнительные сведения опубликуют позже.

18 октября сообщалось, что концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева отменили в самарском клубе Kowalski. По словам представителя площадки, выступление, намеченное на 29 ноября, отменено по инициативе музыканта.

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