18 октября, 14:44Шоу-бизнес
Концерт лидера группы "Несчастный случай" отменили в Самаре
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева отменили в самарском клубе Kowalski. Об этом РИА Новости сообщил представитель площадки.
По его словам, выступление, намеченное на 29 ноября, отменено по инициативе музыканта.
Ранее мировой суд в Новосибирске выписал Кортневу штраф в размере 20 тысяч рублей и прекратил уголовное дело против него, возбужденное по статье об оскорблении представителя власти. Сообщалось, что артист показал полицейскому неприличный жест.
После возбуждения уголовного дела Кортнев извинился перед полицейским и объяснил, что совершил поступок из-за плохого настроения, причиной которого стала отмена концерта его группы по техническим причинам.
"Правда 24": Алексей Кортнев
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