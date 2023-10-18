Концерт лидера группы "Несчастный случай" отменили в Самаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева отменили в самарском клубе Kowalski. Об этом РИА Новости сообщил представитель площадки.

По его словам, выступление, намеченное на 29 ноября, отменено по инициативе музыканта.

Ранее мировой суд в Новосибирске выписал Кортневу штраф в размере 20 тысяч рублей и прекратил уголовное дело против него, возбужденное по статье об оскорблении представителя власти. Сообщалось, что артист показал полицейскому неприличный жест.

После возбуждения уголовного дела Кортнев извинился перед полицейским и объяснил, что совершил поступок из-за плохого настроения, причиной которого стала отмена концерта его группы по техническим причинам.

"Правда 24": Алексей Кортнев