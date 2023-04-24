Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Уголовное дело возбудили против лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева после случившегося инцидента в новосибирском баре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнителя.

"Да, это действительно так. Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства", – подчеркнул он.

По словам лидера группы, он будет доказывать свою невиновность, если дело дойдет до суда. Конфликт отсутствовал, а вся информация является выдумкой, сообщает News.ru со ссылкой на артиста.

"Не знаю, как у полицейских, у меня с ними никакого конфликта не было. Все просто придумали и это я собираюсь доказывать", – указал певец.

По данным силовых структур, дело было возбуждено по статье 319 Уголовного кодекса РФ ("Оскорбление представителя власти"). Наказание предполагает штраф в размере зарплаты обвиняемого или исправительные работы сроком до 1 года.

В феврале СМИ стали сообщать, что Кортнева задержали в Новосибирске. Причиной послужил якобы неприличный жест с его стороны в адрес полицейского.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта в караоке-клубе Москвы Витас распылил газовый баллончик в лицо одному из посетителей заведения. Пострадавший обратился с заявлением в отношении певца в правоохранительные органы.

27 октября СМИ сообщили, что в отношении Витаса возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По данным источника, певца отпустили под подписку о невыезде.

Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Витаса было прекращено. Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью прекратили в связи с примирением сторон.