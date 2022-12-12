Уголовное дело возбудили после избиения Барецкого в Петербурге – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину" после избиения шоумена Стаса Барецкого в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на осведомленный источник.

Накануне утром Барецкий вышел из бара, где отдыхал с друзьями. На улице к нему подошла группа мужчин и попросила сфотографироваться, однако позировать никто не собирался. После этого гости якобы начали провоцировать его и охранников на драку.

В процессе потасовки у Барецкого из карманов куртки якобы украли около 120 тысяч рублей и мобильный телефон. После у шоумена зафиксировали многочисленные ушибы и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против российского певца Витаса (Виталия Грачева) после конфликта в караоке-клубе Москвы. Его подозревают в том, что он распылил в лицо посетителю содержимое газового баллончика.



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