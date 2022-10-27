Уголовное дело возбудили против Витаса после конфликта в караоке-клубе – СМИ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В отношении российского певца Витаса (Виталия Грачева) возбудили уголовное дело после конфликта в караоке-клубе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Против певца возбудили дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По данным источника, Витаса отпустили под подписку о невыезде.

Происшествие случилось 22 октября в заведении на Садовой-Кудринской улице. С заявлением в полицию обратился пострадавший, который обвинил Витаса в том, что тот распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После этого правоохранители организовали проверку.



Полиция начала проверку конфликта с участием певца Витаса в караоке-клубе в центре Москвы

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