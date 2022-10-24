Юрист рассказал, какое наказание может грозить Витасу после конфликта в клубе Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Предъявить обвинения певцу Витасу, распылившему газовый баллончик в лицо посетителю клуба, сотрудники полиции могут, собрав доказательства. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на юриста Дмитрия Квашу.

Как отметил эксперт, в настоящее время нет информации о том, что побудило певца к совершению подобных действий. Это могло быть как хулиганство, так и самооборона.

"Возможно, пострадавший проявлял себя как агрессор. Насколько мне известно, Витас несколько раз делал замечание этому человеку, видимо, из-за его неправильного поведения", – сказал Кваша.

Если Витаса признают виновным за совершение хулиганства, ему может грозить наказание в виде штрафа, объяснил юрист. Если же сотрудники полиции квалифицируют действия как самооборону, то Витас не понесет наказания.

Накануне стало известно, что в ходе конфликта в московском клубе Витас распылил газовый баллончик в лицо одному из посетителей заведения. С заявлением в отношении певца в полицию обратился пострадавший. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.



Полиция начала проверку конфликта с участием певца Витаса в караоке-клубе в центре Москвы

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