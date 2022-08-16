Пассажиров московского метро оштрафовали за драку на станции "Александровский сад"

11:19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиров столичного метро оштрафовали за драку в подземном переходе на станции "Александровский сад" Филевской линии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что между нарушителями возник конфликт, который затем перерос в потасовку.
"В ходе выяснения отношений один из участников при попытке скрыться перепрыгнул через створки турникета, разбив их, после чего распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов", – рассказали правоохранители.
Полицейские оперативно задержали одного из участников – 48-летнего жителя Санкт-Петербурга. Однако двое других скрылись. Правоохранители поймали их на следующий день. Они оказались приезжими из Волгограда.
Суд признал троих пассажиров виновными в мелком хулиганстве и обязал их выплатить штраф.
Ранее Черемушкинский районный суд взыскал около четырех миллионов рублей с пассажира, намеренно сошедшего на рельсы на станции столичного метро "Профсоюзная".
Инцидент произошел зимой 2021 года. Пассажир спустился на рельсы в вечерний час пик и направился в сторону тоннеля. В результате машинист был вынужден использовать экстренное торможение. Когда поезд остановился, мужчина залез на крышу вагона. Чтобы избежать ЧП, сотрудники подземки сняли напряжение, однако из-за этого выключился свет в поезде с людьми.
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