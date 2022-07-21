Суд взыскал около 4 млн руб с пассажира, спустившегося на рельсы на станции метро в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Черемушкинский районный суд взыскал около 4 миллионов рублей с пассажира, намеренно сошедшего на рельсы на станции столичного метро "Профсоюзная". Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

Инцидент произошел зимой 2021 года. Пассажир спустился на рельсы в вечерний час пик и направился в сторону тоннеля. В результате машинист был вынужден использовать экстренное торможение.

Когда поезд остановился, мужчина залез на крышу вагона. Чтобы избежать ЧП, сотрудники подземки сняли напряжение, однако из-за этого выключился свет в поезде с людьми.

При этом движение на юге оранжевой ветки было нарушено больше чем на 60 минут, а до конечной не доехали 35 составов, из 20 – высадили людей. Так, всего неудобства коснулись 60 тысяч пассажиров.

В Дептрансе заявили, что решившихся спуститься на рельсы людей наблюдается немало.

"Юристы мосметро регулярно обращаются в суд, чтобы взыскать убытки с тех, кто намеренно спускается на рельсы и срывает график движения поездов. Мы напоминаем, что такие действия не только противоправны, но и очень опасны", – предупредили в департаменте транспорта.

До этого в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который устроил драку в вагоне метро. Он также распылил перцовый баллончик в лицо другому пассажиру. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии.

