В МВД раскрыли детали задержания мужчины, проникшего в тоннель метро в Москве

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники полиции задержали мужчину, который проник в тоннель на станции "Профсоюзная" в столичном метрополитене.
По словам представителей правоохранительных органов, нарушитель находился в неадекватном состоянии, его доставили в комнату полиции для дальнейших разбирательств. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
Из-за инцидента накануне вечером на один час было остановлено движение поездов на Калужско-Рижской линии. Как отметили в Дептрансе Москвы, служба безопасности сразу же узнала о том, что на пути спустился человек, все машинисты были предупреждены. После этого один из поездов вынужденно остановили в тоннеле.
"Из-за того, что поезд долго находился в тоннеле без напряжения – в вагонах перестал работать свет", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Там также отметили, что при задержании нарушитель сопротивлялся и забрался на крышу одного из вагонов поезда. В причинах случившегося будут разбираться правоохранительные органы и суд. По данным пресс-службы Дептранса, нарушителя оштрафуют.
Ранее сообщалось, что на станции "Смоленская" обнаружили человека на крыше вагона. Нарушителя задержали сотрудники полиции.
Движение на Калужско-Рижской линии столичного метро восстановлено
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