Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро восстановлено

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На участке Калужско-Рижской линии метро восстановили движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

"Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

До этого из-за залезшего на крышу вагона человека на данной линии не было движения поездов между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки".

Ранее движение пригородных поездов на участке Тушино – Подмосковная Рижского направления Московской железной дороги восстановили после инцидента с человеком на путях.