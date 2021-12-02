Движение поездов восстановили на Рижском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение пригородных поездов на участке Тушино – Подмосковная Рижского направления Московской железной дороги восстановлено после инцидента с человеком на путях, сообщили в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время движение на участке Тушино – Подмосковная Рижского направления МЖД осуществляется по обоим путям. Железнодорожники принимают все необходимые меры для его стабилизации, приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на перегоне Тушино – Подмосковная произошло травмирование человека, который, по предварительным данным, нарушил правила безопасности на железной дороге.

В связи с данным инцидентом некоторые поезда задерживались на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону Москвы.

Позже движение поездов на этом перегоне было организовано по соседнему пути для того, чтобы уменьшить опоздание электричек в сторону Москвы.

