Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение поездов на перегоне Тушино – Подмосковная организовано по соседнему пути. Это сделано, чтобы уменьшить опоздание электричек в сторону Москвы, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов Рижского направления в сторону Москвы. На период оказания помощи человеку, который был травмирован в 18:37 на перегоне Тушино – Подмосковная, движение поездов организовано по соседнему пути", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на перегоне Тушино – Подмосковная произошло травмирование человека, который, по предварительным данным, нарушил правила безопасности на железной дороге.

В связи с данным инцидентом сообщалось, что ряд поездов задерживается на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону Москвы.