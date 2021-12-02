20:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Движение поездов на перегоне Тушино – Подмосковная организовано по соседнему пути. Это сделано, чтобы уменьшить опоздание электричек в сторону Москвы, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
"Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов Рижского направления в сторону Москвы. На период оказания помощи человеку, который был травмирован в 18:37 на перегоне Тушино – Подмосковная, движение поездов организовано по соседнему пути", – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на перегоне Тушино – Подмосковная произошло травмирование человека, который, по предварительным данным, нарушил правила безопасности на железной дороге.
В связи с данным инцидентом сообщалось, что ряд поездов задерживается на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону Москвы.
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