Расписание поездов изменилось на МЖД и МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 25 ноября по 8 декабря на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД меняется расписание поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".
25–26 ноября и с 29 ноября по 8 декабря с 23:20 до 05:20 на указанных участках увеличатся интервалы, часть поездов поедет по укороченному маршруту. Будет закрыт 1-й путь на участке Тушинская – Павшино для обновления инфраструктуры.
С 18:00 субботы, 27 ноября, до 11:00 воскресенья, 28 ноября, увеличатся интервалы, часть поездов будет следовать по укороченному маршруту.
28 ноября до 10:55 со станции Каланчевская не будут ходить поезда в сторону Нахабина. Первый поезд поедет в 10:55, последний – в 00:58.
Также будет закрыт 1-й путь на участке Рижский вокзал – Красный Балтиец для строительства станции Марьина Роща. Для поездки в Нахабино можно будет воспользоваться Рижским вокзалом и станциями Рижского радиуса.
С воскресенья, 28 ноября, до понедельника, 29 ноября, с 22:50 до 05:30 не будет движения поездов на участке Курский вокзал – Царицыно. Кроме того, увеличатся интервалы, а часть поездов проследует по укороченному маршруту.
Первый поезд с Курского вокзала отправится в 05:41, последний – в 22:12. Первый от Царицына поедет в 05:39, последний – в 22:15.
На время проведения работ закроют 2-й путь на станции Люблино-Сортировочная для обновления инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в первой половине декабря на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги также изменится график движения ряда электричек.
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