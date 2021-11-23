Расписание ряда электричек на Ленинградском направлении ОЖД изменится в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
График движения ряда электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в первой половине декабря. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
"В связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги в первой половине декабря изменится расписание некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)", – говорится в материале.
В пресс-службе уточнили, что некоторые электрички отменят, у ряда составов изменится время отправления и прибытия. Посмотреть актуальное расписание можно на информационных стендах станций, на сайте МТППК, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее сообщалось, что расписание электричек Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится в ноябре и начале декабря. Это связано с укладкой бесстыкового пути на участках Москва-Рижская – Подмосковная, Тушино – Павшино и Москва-Курская – Люблино-сортировочное.
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