Расписание поездов Большого кольца МЖД изменится 17 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Из-за ремонтных работ на станции Куровская 17 ноября изменится расписание некоторых пригородных электричек Большого кольца МЖД. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.
"В частности, у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия, некоторые поезда на участке Нерская – Куровская выведут из расписания", – говорится в сообщении.
Уточняется, что технологическое окно назначено с 05:00 до 15:00. Пассажиров призвали ознакомиться с изменениями в расписании заранее на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении или на станциях.
Ранее сообщалось, что количество поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом с 12 декабря вырастет с 15 до 18 пар. Кроме того, будет расширена география двухэтажных поездов – до 30 пар на 21 маршруте.
Они будут курсировать из столицы в Белгород, Ульяновск, Йошкар-Олу, Оренбург, Чебоксары и из Санкт-Петербурга – в Анапу, Кострому и Белгород.
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