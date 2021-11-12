РЖД запускают "Ласточку" Москва – Бологое

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
С 12 декабря РЖД запустит новую скоростную "Ласточку" по маршруту Москва – Бологое, сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.
Добраться до города теперь можно будет за четыре часа. Электричка № 728/727 будет делать остановки в Крюкове, Клину, Твери, Лихославле, Спирове и Вышнем Волочке.
"Ласточка" будет прибывать в Москву утром в 09:47, а отправляться обратно – вечером в 18:52. Стоимость билета на весь маршрут будет начинаться от 999 рублей в зависимости от времени до отправления поезда и спроса на билеты.
Ранее сообщалось, что количество поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом с 12 декабря вырастет с 15 до 18 пар. Кроме того, будет расширена география двухэтажных поездов – до 30 пар на 21 маршруте. Они будут курсировать из столицы в Белгород, Ульяновск, Йошкар-Олу, Оренбург, Чебоксары, а также из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Белгород.
Недавно между Москвой и Смоленском запустили сдвоенный поезд № 743/744 "Ласточка" комплектации премиум. Вагоны такой комплектации оснащены современным оборудованием.
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