Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание нескольких пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в период с 1 по 13 октября, сообщает пресс-служба магистрали.

Изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ на участке Дмитров – Каналстрой и станциях Каналстрой и Москва-Бутырская.

1, 4, 6, 8, 11 и 13 октября на однопутном перегоне Дмитров – Каналстрой и станции Каналстрой проведут работы по выправке пути во время дневных технологических окон с 09:50 до 15:00.

Ранее на этом участке уложили шесть километров новых бесстыковых путей, позволивших повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

С 23:00 2 октября до 06:45 следующего дня продолжатся ремонтно-путевые работы по замене рельсошпальной решетки и глубокой очистке щебеночного балласта на первом главном пути станции Москва-Бутырская.

В августе на станции отремонтировали пути на участке протяженностью 1,8 километра. Из-за работ внесены корректировки в расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД.

Изменится время отправления и прибытия у нескольких электричек. Некоторые из них проследуют по укороченному маршруту, а несколько рейсов выведут из расписания.

Ранее сообщалось об изменении графика поездов Савеловского направления МЖД. Это связано со строительными работами на путепроводе в Лобне.