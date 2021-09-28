Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание нескольких пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в период с 1 по 13 октября, сообщает пресс-служба магистрали.
Изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ на участке Дмитров – Каналстрой и станциях Каналстрой и Москва-Бутырская.
1, 4, 6, 8, 11 и 13 октября на однопутном перегоне Дмитров – Каналстрой и станции Каналстрой проведут работы по выправке пути во время дневных технологических окон с 09:50 до 15:00.
Ранее на этом участке уложили шесть километров новых бесстыковых путей, позволивших повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.
С 23:00 2 октября до 06:45 следующего дня продолжатся ремонтно-путевые работы по замене рельсошпальной решетки и глубокой очистке щебеночного балласта на первом главном пути станции Москва-Бутырская.
В августе на станции отремонтировали пути на участке протяженностью 1,8 километра. Из-за работ внесены корректировки в расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД.
Изменится время отправления и прибытия у нескольких электричек. Некоторые из них проследуют по укороченному маршруту, а несколько рейсов выведут из расписания.
Ранее сообщалось об изменении графика поездов Савеловского направления МЖД. Это связано со строительными работами на путепроводе в Лобне.
Расписание аэроэкспрессов во Внуково изменится 18 и 26 сентября
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