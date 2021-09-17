График поездов Савеловского направления МЖД изменится с 20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
Расписание движения некоторых поездов Савеловского направления МЖД изменится с 20 по 26 сентября. Это связано со строительными работами на путепроводе в Лобне.
"Расписание некоторых поездов Савеловского направления МЖД изменится с 20 по 26 сентября в связи с работами на участке Лобня – Катуар по монтажу пролетного строения путепровода для автодороги "Северный обход Лобни", – рассказали в пресс-службе МЖД.
Технологические окна назначены с 00:15 до 05:00 преимущественно в ночное время, чтобы работы минимально отразились на графике движения поездов.
Также внесены изменения в график движения пригородных поездов на участках Дубна – Дмитров, Лобня – Икша и Лобня – Дмитров.
Пассажиров просят с пониманием относиться в корректировкам и заранее ознакомиться с ними на вокзалах, остановочных пунктах, сайте ОАО "РЖД" или в мобильном приложении "РЖД пассажирам".
Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" 18 сентября отменяет все рейсы между аэропортом Внуково и Киевским вокзалом. Причина – плановый ремонт железной дороги.
Добраться до аэропорта можно на городских автобусах от метро "Рассказовка", "Саларьево", "Румянцево" или "Филатов Луг".
Расписание аэроэкспрессов во Внуково изменится 18 и 26 сентября
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