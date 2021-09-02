Поезда задерживаются на Павелецком направлении МЖД по техпричинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На Павелецком направлении МЖД поезда следуют с задержкой в сторону области из-за незапланированной 17-минутной остановки состава. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
"По техническим причинам электропоезда № 6525 Москва – Бирюлево на перегоне Москва-Павелецкая – Москва-Товарная-Павелецкая в пути задерживается ряд электричек Павелецкого направления в сторону области", – говорится в сообщении.
Сотрудники МЖД принимают все необходимые меры по вводу движения в график.
Ранее сообщалось, что расписание электричек на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится в ночь с 2 на 3 сентября. Это связано с укладкой 860 метров бесстыкового пути на участке Москва-Бутырская – Москва-Пассажирская-Смоленская.
Технологические окна назначены с 23:30 до 05:40. В это время поезда пустят по соседнему пути, в связи с чем изменится время отправления и прибытия некоторых электричек и аэроэкспрессов. Также несколько электричек выведут из графика на участках Одинцово – Москва – Лобня.
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