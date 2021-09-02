Поезда задерживаются на Павелецком направлении МЖД по техпричинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Павелецком направлении МЖД поезда следуют с задержкой в сторону области из-за незапланированной 17-минутной остановки состава. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"По техническим причинам электропоезда № 6525 Москва – Бирюлево на перегоне Москва-Павелецкая – Москва-Товарная-Павелецкая в пути задерживается ряд электричек Павелецкого направления в сторону области", – говорится в сообщении.

Сотрудники МЖД принимают все необходимые меры по вводу движения в график.

Ранее сообщалось, что расписание электричек на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится в ночь с 2 на 3 сентября. Это связано с укладкой 860 метров бесстыкового пути на участке Москва-Бутырская – Москва-Пассажирская-Смоленская.

Технологические окна назначены с 23:30 до 05:40. В это время поезда пустят по соседнему пути, в связи с чем изменится время отправления и прибытия некоторых электричек и аэроэкспрессов. Также несколько электричек выведут из графика на участках Одинцово – Москва – Лобня.

