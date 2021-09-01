Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве стали бесплатными пересадки с одного вида наземного транспорта на другой. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

"С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки", – написал градоначальник.

Собянин напомнил, что ранее подобная услуга была реализована при пересадке между метро, МЦК и МЦД.

Для получения возможности бесплатной пересадки между наземными видами транспорта необходимо привязать карту "Тройка" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. Услуга станет доступной в течение 12 часов.

Мэр Москвы уточнил, что сэкономить на проезде смогут порядка 500 тысяч пассажиров. Экономия для тех, кто передвигается по городу регулярно, может достигать примерно 11 тысяч рублей в год.

Ранее Собянин подписал постановление о снижении стоимости проезда в городском транспорте ТиНАО. Согласно документу, отменяется тарификация поездок из Троицкого автономного округа в другие субъекты столицы.

