09:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве стали бесплатными пересадки с одного вида наземного транспорта на другой. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.
"С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки", – написал градоначальник.
Собянин напомнил, что ранее подобная услуга была реализована при пересадке между метро, МЦК и МЦД.
Для получения возможности бесплатной пересадки между наземными видами транспорта необходимо привязать карту "Тройка" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. Услуга станет доступной в течение 12 часов.
Мэр Москвы уточнил, что сэкономить на проезде смогут порядка 500 тысяч пассажиров. Экономия для тех, кто передвигается по городу регулярно, может достигать примерно 11 тысяч рублей в год.
Ранее Собянин подписал постановление о снижении стоимости проезда в городском транспорте ТиНАО. Согласно документу, отменяется тарификация поездок из Троицкого автономного округа в другие субъекты столицы.
Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными
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