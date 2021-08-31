Собянин подписал постановление о снижении стоимости проезда в городском транспорте ТиНАО

14:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал постановление о снижении стоимости проезда в общественном транспорте на территории Троицкого административного округа, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Правительство Москвы приняло решение отменить с 1 сентября 2021 года зонирование тарифов в наземном общественном транспорте Троицкого административного округа. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
На данный момент в наземном общественном транспорте столицы действуют две тарифные зоны: "А" – большая часть города – и "Б", которая включает в себя также ТиНАО.
По маршрутам из одной зоны в другую действовал повышенный тариф – 60 рублей вместо 42 рублей, а стоимость "ТАТ на 30 дней" составляла 2 тысячи 70 рублей вместо 1 тысячи 240 рублей.
"С целью снижения стоимости проезда и повышения привлекательности общественного транспорта с 1 сентября 2021 года Троицкий административный округ будет включен в тарифную зону "А". В результате поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч пассажиров ежедневно", – уточняется в сообщении.
Кроме того, отмена зонирования позволит жителям ТиНАО экономить на поездках в общественном транспорте до 10 тысяч рублей в год.
Отмена зонирования позволит жителям ТиНАО экономить до 10 тыс рублей в год
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