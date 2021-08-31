Отмена зонирования позволит жителям ТиНАО экономить до 10 тыс рублей в год

Уже 1 сентября проехать из Москвы в Троицк можно будет за 42 рубля, а не за 60 рублей. Стоимость проезда в Троицком округе станет такой же, как и по всей Москве. И для поездок можно будет использовать обычные автобусные билеты.

Для тех, кто часто ездит на автобусах, экономия составит 800 рублей в месяц – это около десяти тысяч в год. Кроме того, власти рассчитывают, что на этом участке станет меньше личного транспорта и больше людей будут выбирать общественный, а значит заторов станет меньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.