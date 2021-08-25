На mos.ru заработал сервис проверки статуса заявок на электронное голосование

11:45
На mos.ru теперь можно проверить статус заявки на электронное голосование в сентябре. Пользователи, которые подали такое заявление, смогут выяснить, включены ли они в список электронных избирателей. А у всех желающих будет возможность проследить за ходом регистрации.
Чтобы проверить статус заявления, нужно ввести его уникальный номер, полученный при отправке. Найти его можно в уведомлениях в личном кабинете на mos.ru или в электронных письмах. Система отобразит актуальный статус: например, что ваши данные успешно прошли проверку в Центральной избирательной комиссии. Онлайн-голосование пройдет в Москве с 17 по 19 сентября.
Регистрацию для участия в онлайн-голосовании открыли 2 августа, подать заявление можно до 13 сентября включительно на mos.ru.
Те, кто зарегистрировался на онлайн-голосование, примут участие в акции "Миллион призов". Они получают шанс выиграть призовые баллы, которые приравниваются к рублям. Баллы можно потратить в магазинах и аптеках, на ювелирные украшения и бытовую технику. Также есть суперпризы – это 100 машин и 20 однокомнатных квартир. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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