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Политика

20:18

СПЧ подготовит предложения по смягчению законодательства о СМИ-иноагентах

политика

Фото: depositphotos/aa-w

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен подготовить предложения по совершенствованию законодательства о СМИ-иноагентах. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Что касается законов об иноагентах. СПЧ мониторит правоприменение этих законов. На сегодняшнем совещании мы обсудили аспекты действующего законодательства относительно СМИ и приняли решение о том, что СПЧ будет готовить предложение по совершенствованию законодательства", – сказал он после встречи комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере с замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Романом Цыгановым.

Фадеев допустил, что при выявлении Роскомнадзором или Финмониторингом нарушений законодательства об иностранных агентах СМИ может быть вынесено предупреждение, как в случае с нарушениями других законов, а уже после этого, если оно было проигнорировано, можно принимать решение о его включении в соответствующий реестр.

20 августа Минюст включил в список СМИ-иноагентов телеканал "Дождь". Помимо него, в реестр попал латвийский фонд Istories Fonds, который управляет медиапроектом "Важные истории", и семь журналистов издания: Степан Петров, Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина, главный редактор Роман Анин и редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун.

По словам Фадеева, решение ведомства является законным, СПЧ не нашел в нем каких-либо нарушений.

"Первый критерий – это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, второй критерий – это получение финансирования из-за рубежа. Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включен в реестр иностранных агентов", – заключил глава СПЧ.

Ранее руководитель ЦИК Элла Памфилова заявила, что признанные иностранными агентами СМИ сохраняют права и возможности на аккредитацию для освещения выборов в Госдуму.

Маркировка на территории России материалов СМИ, выполняющих функции иноагента, призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.

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