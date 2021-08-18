Минюст РФ внес "Голос" в новый реестр для иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Движение "Голос" внесли внесли в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных общественных организаций, выполняющих функции иностранного агента. Реестр опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что движение финансировала гражданка Армении. Оно стало первой внесенной в реестр организацией.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность.

Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.

Маркировка на территории России материалов СМИ, выполняющих функции иноагента, призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.