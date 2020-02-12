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Политика

19:05

"Радио Свобода" стала СМИ-иноагентом

политика

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

"Радио Свобода" внесена в список СМИ-иноагентов, став 11-й организацией, которая числится в данном реестре, сообщает ТАСС.

Помимо "Радио Свобода", в списке иноагентов числятся такие организации, как "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода", "Кавказ. Реалии", "Сибирь. Реалии", "Фактограф", "Idel. Реалии", "Крым. Реалии" и "Север. Реалии".

Теперь "Радио Свобода" должна учредить российское юридическое лицо в течение месяца со дня признания ее СМИ-иноагентом.

16 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах. За нарушение установленного порядка работы организаций, попавших под данное определение, им придется платить штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей.

Ранее российские СМИ раскритиковал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил деструктивность информации, которая появляется в российском медиапространстве. По словам главы Белоруссии, он называл президенту России Владимиру Путину людей, которые люто ненавидят его страну.

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