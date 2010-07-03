Депутат Госдумы оценил решение признавать физлиц иностранными агентами

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал Москве 24 разрешение признавать физлиц иностранными агентами.

По его словам, очевидно, что сегодня идет борьба за умы наших граждан, потому что мы сталкиваемся с новыми угрозами, о которых несколько лет назад еще не имели представления.

"Если под иностранным агентом мы до недавнего времени понимали общественную организацию или юридическое лицо, то сегодня могут быть использованы те же способы донесения информации и технологии влияния на наших граждан с помощью физических лиц. Они получают финансирование и так далее", – говорит политик.

Выборный отметил, что фактический вред от деятельности такого физического и юридического лица один и тот же. "При таких обстоятельствах совершенно справедливо создавать правила игры, при которых не только юридические, но и физические лица могут попасть под такую категорию", – подчеркнул он.





Анатолий Выборный член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Я поддерживаю это решение, хотя и понимаю, что этот момент многим не нравится. Но если мы хотим защитить наше общество, чтобы граждане знали наших "героев", кто чем занимается и какую цель преследует, то я думаю, что это будет справедливо. Народ должен понимать, с кем имеет дело.

Ранее сообщалось, что Госдума в третьем и окончательном чтении приняла поправки к двум законам, которые позволяют признавать физическое лицо иностранным агентом.

Статус иностранного агента получат физические лица, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов или юридических лиц, учрежденных такими СМИ, а также участвуют в создании подобного контента. Также указывается, что частное лицо должно распространять материалы для неограниченного круга пользователей и получать финансирование из-за рубежа.

Согласно документу, СМИ-иноагенты будут обязаны учредить российское юридическое лицо в статусе иноагента, чтобы работать в стране. Все их материалы должны будут содержать специальную пометку о том, что их распространяет иноагент.

"Такая же ссылка должна использоваться и при цитировании. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован", – отмечают депутаты.

Вести реестр иноагентов будут в Минюсте. Ведомство регулировало процесс по поручению президента, теперь этот процесс оформлен законодательно.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять законопроект о регулировании деятельности СМИ, признанных иностранными агентами.