Минюст признал проект "Север.Реалии" СМИ-иноагентом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции России признало проект "Север.Реалии" СМИ-иноагентом за вмешательство в дела страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве подчеркивают, что такое решение было принято на основании поступивших материалов о конкретных фактах вмешательства.

Ранее глава парламентской комиссии по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев раскритиковал проект "Радио Свободы" и заявил, что комиссия планирует обратиться в правоохранительные органы с просьбой принять меры в отношении "Север.Реалии".

В октября в Госдуме заявили о нарушениях российского законодательства в материалах нескольких иностранных медиаресурсов. Речь идет о "Радио Свободе", "Русской службе ВВС", "Голосе Америки", "МБХ медиа", "Настоящем времени" и "Медузе". Эти СМИ нарушали закон в день тишины перед выборами 8 сентября. Материалы будут направлены в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

