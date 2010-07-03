Список физлиц-иноагентов будет формировать Минюст РФ

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Перечень физических лиц, признанных в России иностранными агентами, будет составлять министерство юстиции РФ. Такое заявление сделала первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова.

Физические лица могут быть признаны иностранными агентами, если они действуют на территории России, распространяют информацию и при этом получают вознаграждение за рубежом.

"Список этих лиц будет формироваться ответственным федеральным органом исполнительной власти – министерством юстиции РФ", – цитирует Бокову РИА Новости.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщал, что сенаторы подготовили ряд поправок о введении административной ответственности для лиц, распространяющих в России информацию на зарубежные средства.

Согласно законопроекту, иностранные СМИ, которые будут признаны в России иноагентами, обяжут создавать в РФ юрлица, работающие по российским законам.