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Политика

15:20

В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

власть общество политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Зарубежные СМИ, признанные в России иностранным агентами, должны будут создавать в стране организации, которые будут работать по российским законам. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

По словам сенатора, законопроект, обязывающий иностранные СМИ создавать юридические лица в России, находится в разработке. Он может быть принят до конца года.

"Иностранным СМИ, которые признаны в России иноагентами, предлагается обязать создавать в РФ юрлицо, работающее по правилам нашего законодательства", – цитирует Климова РИА Новости.

Члены Совета Федерации направят соответствующие поправки в Госдуму.

Ранее в Госдуме предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии в России. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

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