В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

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Зарубежные СМИ, признанные в России иностранным агентами, должны будут создавать в стране организации, которые будут работать по российским законам. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
По словам сенатора, законопроект, обязывающий иностранные СМИ создавать юридические лица в России, находится в разработке. Он может быть принят до конца года.
"Иностранным СМИ, которые признаны в России иноагентами, предлагается обязать создавать в РФ юрлицо, работающее по правилам нашего законодательства", – цитирует Климова РИА Новости.
Члены Совета Федерации направят соответствующие поправки в Госдуму.
Ранее в Госдуме предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии в России. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.