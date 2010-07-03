Верховный суд ликвидировал движение "За права человека" по иску Минюста

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Верховный суд России по иску министерства юстиции постановил ликвидировать движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым. Об этом сообщает Интерфакс.

"Ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц", – сказано в постановлении.

Ранее Минюст установил, что движение допустило нарушения устава и закона при созыве предшествующего съезда. Среди главных нарушений ведомство называло указание неточного юридического адреса и включение в движение "коллективных членов". Министерство неоднократно выносило предупреждения и преставления об устранении выявленных нарушений, однако они так и не были устранены. В связи с этим Минюст направил административный иск о ликвидации движения.

По словам Льва Пономарева, поводом для иска стало несоответствие устава новым требованиям закона, а также нарушение закона об иностранных агентах.

Накануне депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии.

