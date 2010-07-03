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Москва 24

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Политика

08:56

В Госдуме предложили запретить главам НКО-иноагентов регистрировать партии

политика общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии. Об этом сообщает RT.

По его словам, министерство юстиции уже несколько лет ведет реестр иностранных агентов и знает, "кто создал эти организации, кто руководит ими и какие зарубежные источники их финансируют". При этом закон не запрещает учредителям и руководителям таких организаций создавать политические партии.

Этот пробел в законодательстве может привести к тому, что глава НКО – иностранного агента, получающий деньги из-за рубежа, и председатель какой-нибудь партии – одно и то же лицо.

По мнению парламентария, необходимо полностью запретить учредителям и руководителям НКО – иностранных агентов регистрировать политические партии или входить в их руководящие органы.

Сейчас в реестре Минюста содержатся сведения о 73 организациях, которые занимаются политической деятельностью, получая зарубежную финансовую помощь.

Ранее министерство юстиции РФ включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, общественную организацию "Горячая линия".

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