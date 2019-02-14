Организацию "Горячая линия" признали иноагентом

Министерство юстиции РФ включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, общественную организацию "Горячая линия". Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Горячая линия" является партнером московского отделения движения Льва Пономарева "За права человека". Эту организацию внесли в реестр 12 февраля. Факт соответствия движения признакам иноагента был установлен в ходе внеплановой документарной проверки.
С момента включения организаций в реестр, на них распространяются требования раз в полгода представлять отчет о своей деятельности, персональном составе руководящих органов и ежеквартально – документы о целях расходования средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников.
Кроме того, НКО-агенты обязаны раз в полгода размещать в интернете или предоставлять СМИ для опубликования отчет о своей деятельности. Годовая бухгалтерская отчетность таких НКО подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение также ежегодно представляется в Минюст.
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